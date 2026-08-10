Giá Markhor The Goat hôm nay

Giá Markhor The Goat (MARKHOR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MARKHOR sang USD là $ 0 mỗi MARKHOR.

Markhor The Goat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 47,879, với nguồn cung lưu hành 100.00T MARKHOR. Trong vòng 24 giờ qua, MARKHOR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MARKHOR biến động -0.29% trong giờ qua và +1.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Markhor The Goat (MARKHOR)

Vốn hóa thị trường $ 47.88K$ 47.88K $ 47.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 47.88K$ 47.88K $ 47.88K Nguồn cung lưu thông 100.00T 100.00T 100.00T Tổng cung 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Markhor The Goat là $ 47.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MARKHOR là 100.00T, với tổng nguồn cung là 100000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 47.88K.