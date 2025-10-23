Thông tin giá theo USD của Market Stalker (STLKR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00186722 $ 0.00186722 $ 0.00186722 Thấp nhất 24H $ 0.00231617 $ 0.00231617 $ 0.00231617 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00186722$ 0.00186722 $ 0.00186722 Cao nhất 24H $ 0.00231617$ 0.00231617 $ 0.00231617 ATH $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.20% Biến động giá (1D) -14.66% Biến động giá (7 ngày) -23.31% Biến động giá (7 ngày) -23.31%

Giá thời gian thực của Market Stalker (STLKR) là $0.00187097. Trong 24 giờ qua, STLKR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00186722 và cao nhất là $ 0.00231617, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STLKR là $ 0.00491883, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STLKR đã biến động +0.20% trong 1 giờ qua, -14.66% trong 24 giờ và -23.31% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Market Stalker (STLKR)

Vốn hóa thị trường $ 186.98K$ 186.98K $ 186.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 186.98K$ 186.98K $ 186.98K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Market Stalker là $ 186.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STLKR là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 186.98K.