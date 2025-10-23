Thông tin giá theo USD của Market Maverick (LUIGI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00142726 $ 0.00142726 $ 0.00142726 Thấp nhất 24H $ 0.00145587 $ 0.00145587 $ 0.00145587 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00142726$ 0.00142726 $ 0.00142726 Cao nhất 24H $ 0.00145587$ 0.00145587 $ 0.00145587 ATH $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Giá thấp nhất $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.52% Biến động giá (7 ngày) -5.68% Biến động giá (7 ngày) -5.68%

Giá thời gian thực của Market Maverick (LUIGI) là $0.00143364. Trong 24 giờ qua, LUIGI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00142726 và cao nhất là $ 0.00145587, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LUIGI là $ 0.163593, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00108121.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUIGI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.52% trong 24 giờ và -5.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Market Maverick (LUIGI)

Vốn hóa thị trường $ 30.11K$ 30.11K $ 30.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.11K$ 30.11K $ 30.11K Nguồn cung lưu thông 21.00M 21.00M 21.00M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Market Maverick là $ 30.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LUIGI là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.11K.