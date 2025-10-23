Thông tin giá theo USD của Market Maker DAO (MMDAO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00327626 $ 0.00327626 $ 0.00327626 Thấp nhất 24H $ 0.0038706 $ 0.0038706 $ 0.0038706 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00327626$ 0.00327626 $ 0.00327626 Cao nhất 24H $ 0.0038706$ 0.0038706 $ 0.0038706 ATH $ 0.04386478$ 0.04386478 $ 0.04386478 Giá thấp nhất $ 0.00278892$ 0.00278892 $ 0.00278892 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -6.32% Biến động giá (7 ngày) -27.94% Biến động giá (7 ngày) -27.94%

Giá thời gian thực của Market Maker DAO (MMDAO) là $0.00336004. Trong 24 giờ qua, MMDAO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00327626 và cao nhất là $ 0.0038706, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MMDAO là $ 0.04386478, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00278892.

Về hiệu suất ngắn hạn, MMDAO đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -6.32% trong 24 giờ và -27.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Market Maker DAO (MMDAO)

Vốn hóa thị trường $ 336.40K$ 336.40K $ 336.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 336.40K$ 336.40K $ 336.40K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Market Maker DAO là $ 336.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MMDAO là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 336.40K.