Thông tin giá theo USD của Marine Moguls (MOGUL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 39.63 $ 39.63 $ 39.63 Thấp nhất 24H $ 44.59 $ 44.59 $ 44.59 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 39.63$ 39.63 $ 39.63 Cao nhất 24H $ 44.59$ 44.59 $ 44.59 ATH $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Giá thấp nhất $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +3.20% Biến động giá (7 ngày) -10.10% Biến động giá (7 ngày) -10.10%

Giá thời gian thực của Marine Moguls (MOGUL) là $42.6. Trong 24 giờ qua, MOGUL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 39.63 và cao nhất là $ 44.59, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOGUL là $ 910.54, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 32.47.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOGUL đã biến động -- trong 1 giờ qua, +3.20% trong 24 giờ và -10.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Marine Moguls (MOGUL)

Vốn hóa thị trường $ 115.30K$ 115.30K $ 115.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 424.46K$ 424.46K $ 424.46K Nguồn cung lưu thông 2.71K 2.71K 2.71K Tổng cung 9,963.0 9,963.0 9,963.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Marine Moguls là $ 115.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOGUL là 2.71K, với tổng nguồn cung là 9963.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 424.46K.