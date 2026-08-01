Giá MANTRA USD hôm nay

Giá MANTRA USD (MANTRAUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.0, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MANTRAUSD sang USD là $ 1.0 mỗi MANTRAUSD.

MANTRA USD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 350,122, với nguồn cung lưu hành 350.03K MANTRAUSD. Trong vòng 24 giờ qua, MANTRAUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.990101 (thấp) đến $ 1.008 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.11, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.918503.

Về hiệu suất ngắn hạn, MANTRAUSD biến động +0.23% trong giờ qua và -0.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 15.30K.

Thông tin thị trường MANTRA USD (MANTRAUSD)

Vốn hóa thị trường $ 350.12K$ 350.12K $ 350.12K Khối lượng (24H) $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 350.12K$ 350.12K $ 350.12K Nguồn cung lưu thông 350.03K 350.03K 350.03K Tổng cung 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

Vốn hoá thị trường hiện tại của MANTRA USD là $ 350.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 15.30K. Nguồn cung lưu hành của MANTRAUSD là 350.03K, với tổng nguồn cung là 350031.443616. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 350.12K.