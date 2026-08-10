Giá make no mistakes hôm nay

Giá make no mistakes (CLAUDE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAUDE sang USD là $ 0 mỗi CLAUDE.

make no mistakes hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,640.08, với nguồn cung lưu hành 999.92M CLAUDE. Trong vòng 24 giờ qua, CLAUDE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00416753, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAUDE biến động -- trong giờ qua và -7.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường make no mistakes (CLAUDE)

Vốn hóa thị trường $ 13.64K$ 13.64K $ 13.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.64K$ 13.64K $ 13.64K Nguồn cung lưu thông 999.92M 999.92M 999.92M Tổng cung 999,924,143.653248 999,924,143.653248 999,924,143.653248

Vốn hoá thị trường hiện tại của make no mistakes là $ 13.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAUDE là 999.92M, với tổng nguồn cung là 999924143.653248. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.64K.