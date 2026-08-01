Giá Make Aliens Great Again hôm nay

Giá Make Aliens Great Again (MAGA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00108558, biến động 12.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAGA sang USD là $ 0.00108558 mỗi MAGA.

Make Aliens Great Again hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,061,961, với nguồn cung lưu hành 978.21M MAGA. Trong vòng 24 giờ qua, MAGA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00106316 (thấp) đến $ 0.00128388 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02939673, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAGA biến động +1.36% trong giờ qua và -16.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 46.31K.

Thông tin thị trường Make Aliens Great Again (MAGA)

Vốn hóa thị trường $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Khối lượng (24H) $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Nguồn cung lưu thông 978.21M 978.21M 978.21M Tổng cung 978,211,293.92419 978,211,293.92419 978,211,293.92419

Vốn hoá thị trường hiện tại của Make Aliens Great Again là $ 1.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 46.31K. Nguồn cung lưu hành của MAGA là 978.21M, với tổng nguồn cung là 978211293.92419. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.06M.