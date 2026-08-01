Giá Main Street Yield (MSY)
Giá Main Street Yield (MSY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.349154, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MSY sang USD là $ 0.349154 mỗi MSY.
Main Street Yield hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,593,422, với nguồn cung lưu hành 64.71M MSY. Trong vòng 24 giờ qua, MSY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.04, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.097018.
Về hiệu suất ngắn hạn, MSY biến động -- trong giờ qua và -4.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 104.75.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Main Street Yield là $ 22.59M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 104.75. Nguồn cung lưu hành của MSY là 64.71M, với tổng nguồn cung là 64708837.77379548. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.59M.
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-4.63%
-4.63%
Trong hôm nay, biến động giá của Main Street Yield/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Main Street Yield/USD là $ +0.0552253390.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Main Street Yield/USD là $ -0.2299926279.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Main Street Yield/USD là --.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|--
|30 ngày
|$ +0.0552253390
|+15.82%
|60 ngày
|$ -0.2299926279
|-65.87%
|90 ngày
|--
|--
Vào năm 2040, giá của Main Street Yield có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá hiện tại của Main Street Yield là bao nhiêu?
Main Street Yield đang giao dịch ở mức ₫9195.711505262620000, với biến động giá trong 24 giờ qua là --%. Con số này phản ánh giá thực tế được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.
Giá hôm nay so với các mức lịch sử thế nào?
Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của Main Street Yield là ₫27390.60691120000, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫2555.174905106540000. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng dài hạn và các chu kỳ tăng trưởng trước đây.
Tổng giá trị định giá của MSY hôm nay là bao nhiêu?
Vốn hóa thị trường đạt ₫595045712289.286660000, đưa tài sản này xếp hạng #741 trong số tất cả các loại tiền điện tử.
Mức độ tham gia thị trường của Main Street Yield như thế nào?
Tài sản này đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy tần suất giao dịch của các nhà đầu tư đối với MSY.
Nguồn cung lưu hành là gì và tại sao điều này quan trọng?
Với 64708837.77379548 token đang lưu hành, động lực nguồn cung ảnh hưởng đến tính khan hiếm, tỷ lệ lạm phát và xu hướng định giá dài hạn.
Main Street Yield thuộc danh mục nào?
Main Street Yield nằm trong phân loại Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield Tokenization Product, nhóm tài sản này cùng với các tài sản khác có chức năng hoặc vai trò hệ sinh thái tương tự.
-- tác động thế nào đến giá trị cốt lõi của MSY?
Hoạt động trên mạng lưới -- giúp MSY tận dụng các đặc điểm riêng về tốc độ giao dịch, phí giao dịch, mô hình bảo mật và các chức năng hợp đồng thông minh, góp phần vào sự phổ biến chung của nó.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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