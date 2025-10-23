Thông tin giá theo USD của Magmar (MGR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00332085 Giá thấp nhất $ 0.00001949 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -6.25%

Giá thời gian thực của Magmar (MGR) là $0.00001969. Trong 24 giờ qua, MGR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MGR là $ 0.00332085, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001949.

Về hiệu suất ngắn hạn, MGR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Magmar (MGR)

Vốn hóa thị trường $ 19.69K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.69K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Magmar là $ 19.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MGR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.69K.