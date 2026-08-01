Giá Magic Internet Money hôm nay

Giá Magic Internet Money (MIM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MIM sang USD là $ 0 mỗi MIM.

Magic Internet Money hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 112,392, với nguồn cung lưu hành 999.90M MIM. Trong vòng 24 giờ qua, MIM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIM biến động +1.64% trong giờ qua và -27.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.99K.

Thông tin thị trường Magic Internet Money (MIM)

Vốn hóa thị trường $ 112.39K$ 112.39K $ 112.39K Khối lượng (24H) $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.39K$ 112.39K $ 112.39K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,898,986.308975 999,898,986.308975 999,898,986.308975

Vốn hoá thị trường hiện tại của Magic Internet Money là $ 112.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.99K. Nguồn cung lưu hành của MIM là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999898986.308975. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.39K.