Thông tin giá theo USD của Magallaneer (MAGAL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00037604 Cao nhất 24H $ 0.00040365 ATH $ 0.00114614 Giá thấp nhất $ 0.00003144 Biến động giá (1 giờ) -0.83% Biến động giá (1D) -4.56% Biến động giá (7 ngày) -6.00%

Giá thời gian thực của Magallaneer (MAGAL) là $0.00038319. Trong 24 giờ qua, MAGAL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00037604 và cao nhất là $ 0.00040365, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAGAL là $ 0.00114614, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003144.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAGAL đã biến động -0.83% trong 1 giờ qua, -4.56% trong 24 giờ và -6.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Magallaneer (MAGAL)

Vốn hóa thị trường $ 388.34K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 388.34K Nguồn cung lưu thông 999.74M Tổng cung 999,742,139.287121

Vốn hoá thị trường hiện tại của Magallaneer là $ 388.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MAGAL là 999.74M, với tổng nguồn cung là 999742139.287121. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 388.34K.