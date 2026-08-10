Giá Madlads Strategy hôm nay

Giá Madlads Strategy (MLSTRAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MLSTRAT sang USD là $ 0 mỗi MLSTRAT.

Madlads Strategy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 49,831, với nguồn cung lưu hành 912.67M MLSTRAT. Trong vòng 24 giờ qua, MLSTRAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01208858, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MLSTRAT biến động -- trong giờ qua và +4.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Madlads Strategy (MLSTRAT)

Vốn hóa thị trường $ 49.83K$ 49.83K $ 49.83K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.83K$ 49.83K $ 49.83K Nguồn cung lưu thông 912.67M 912.67M 912.67M Tổng cung 912,672,444.0477711 912,672,444.0477711 912,672,444.0477711

Vốn hoá thị trường hiện tại của Madlads Strategy là $ 49.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MLSTRAT là 912.67M, với tổng nguồn cung là 912672444.0477711. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.83K.