Giá Mad Coin hôm nay

Giá Mad Coin ($MAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0017191, biến động 2.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $MAD sang USD là $ 0.0017191 mỗi $MAD.

Mad Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 836,597, với nguồn cung lưu hành 486.63M $MAD. Trong vòng 24 giờ qua, $MAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00168824 (thấp) đến $ 0.00177113 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00556353, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $MAD biến động +0.14% trong giờ qua và +26.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.17K.

Thông tin thị trường Mad Coin ($MAD)

Vốn hóa thị trường $ 836.60K$ 836.60K $ 836.60K Khối lượng (24H) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 836.60K$ 836.60K $ 836.60K Nguồn cung lưu thông 486.63M 486.63M 486.63M Tổng cung 486,628,834.632972 486,628,834.632972 486,628,834.632972

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mad Coin là $ 836.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.17K. Nguồn cung lưu hành của $MAD là 486.63M, với tổng nguồn cung là 486628834.632972. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 836.60K.