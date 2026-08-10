Giá Lynex hôm nay

Giá Lynex (LYNX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LYNX sang USD là $ 0 mỗi LYNX.

Lynex hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 54,740, với nguồn cung lưu hành 110.43M LYNX. Trong vòng 24 giờ qua, LYNX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.484584, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LYNX biến động -0.41% trong giờ qua và +1.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 43.99.

Thông tin thị trường Lynex (LYNX)

Vốn hóa thị trường $ 54.74K$ 54.74K $ 54.74K Khối lượng (24H) $ 43.99$ 43.99 $ 43.99 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 226.85K$ 226.85K $ 226.85K Nguồn cung lưu thông 110.43M 110.43M 110.43M Tổng cung 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lynex là $ 54.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 43.99. Nguồn cung lưu hành của LYNX là 110.43M, với tổng nguồn cung là 457646113.3634021. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 226.85K.