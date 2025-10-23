Thông tin giá theo USD của Lunos (UNO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00161126 $ 0.00161126 $ 0.00161126 Thấp nhất 24H $ 0.00177492 $ 0.00177492 $ 0.00177492 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00161126$ 0.00161126 $ 0.00161126 Cao nhất 24H $ 0.00177492$ 0.00177492 $ 0.00177492 ATH $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Giá thấp nhất $ 0.00150623$ 0.00150623 $ 0.00150623 Biến động giá (1 giờ) -0.30% Biến động giá (1D) -8.76% Biến động giá (7 ngày) -27.65% Biến động giá (7 ngày) -27.65%

Giá thời gian thực của Lunos (UNO) là $0.00161916. Trong 24 giờ qua, UNO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00161126 và cao nhất là $ 0.00177492, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UNO là $ 1.24, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00150623.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNO đã biến động -0.30% trong 1 giờ qua, -8.76% trong 24 giờ và -27.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lunos (UNO)

Vốn hóa thị trường $ 373.86K$ 373.86K $ 373.86K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 514.04K$ 514.04K $ 514.04K Nguồn cung lưu thông 230.89M 230.89M 230.89M Tổng cung 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lunos là $ 373.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UNO là 230.89M, với tổng nguồn cung là 317470452.8070446. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 514.04K.