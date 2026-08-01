Giá Lunar Lad hôm nay

Giá Lunar Lad (LAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LAD sang USD là $ 0 mỗi LAD.

Lunar Lad hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 356,177, với nguồn cung lưu hành 1000.00M LAD. Trong vòng 24 giờ qua, LAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LAD biến động +0.27% trong giờ qua và +6.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 167.27K.

Thông tin thị trường Lunar Lad (LAD)

Vốn hóa thị trường $ 356.18K$ 356.18K $ 356.18K Khối lượng (24H) $ 167.27K$ 167.27K $ 167.27K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 356.18K$ 356.18K $ 356.18K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,996,172.085342 999,996,172.085342 999,996,172.085342

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lunar Lad là $ 356.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 167.27K. Nguồn cung lưu hành của LAD là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999996172.085342. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 356.18K.