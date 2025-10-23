Thông tin giá theo USD của Lulu the Ostrich (LULU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000831 $ 0.00000831 $ 0.00000831 Thấp nhất 24H $ 0.00000881 $ 0.00000881 $ 0.00000881 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000831$ 0.00000831 $ 0.00000831 Cao nhất 24H $ 0.00000881$ 0.00000881 $ 0.00000881 ATH $ 0.00016217$ 0.00016217 $ 0.00016217 Giá thấp nhất $ 0.00000831$ 0.00000831 $ 0.00000831 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.77% Biến động giá (7 ngày) -26.18% Biến động giá (7 ngày) -26.18%

Giá thời gian thực của Lulu the Ostrich (LULU) là $0.00000848. Trong 24 giờ qua, LULU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000831 và cao nhất là $ 0.00000881, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LULU là $ 0.00016217, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000831.

Về hiệu suất ngắn hạn, LULU đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.77% trong 24 giờ và -26.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lulu the Ostrich (LULU)

Vốn hóa thị trường $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Nguồn cung lưu thông 999.93M 999.93M 999.93M Tổng cung 999,930,473.8112972 999,930,473.8112972 999,930,473.8112972

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lulu the Ostrich là $ 8.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LULU là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999930473.8112972. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.47K.