Giá Lucrar hôm nay

Giá Lucrar (LCR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.120032, biến động 2.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LCR sang USD là $ 0.120032 mỗi LCR.

Lucrar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 325,135, với nguồn cung lưu hành 2.71M LCR. Trong vòng 24 giờ qua, LCR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.114242 (thấp) đến $ 0.120464 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.183729, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LCR biến động +0.76% trong giờ qua và +6.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 33.64K.

Thông tin thị trường Lucrar (LCR)

Vốn hóa thị trường $ 325.14K$ 325.14K $ 325.14K Khối lượng (24H) $ 33.64K$ 33.64K $ 33.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Nguồn cung lưu thông 2.71M 2.71M 2.71M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lucrar là $ 325.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 33.64K. Nguồn cung lưu hành của LCR là 2.71M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.00M.