Thông tin giá theo USD của Lucky Moon (LUCKYMOON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) -13.91% Biến động giá (7 ngày) -69.69% Biến động giá (7 ngày) -69.69%

Giá thời gian thực của Lucky Moon (LUCKYMOON) là --. Trong 24 giờ qua, LUCKYMOON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LUCKYMOON là $ 0.00265184, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUCKYMOON đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -13.91% trong 24 giờ và -69.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lucky Moon (LUCKYMOON)

Vốn hóa thị trường $ 204.17K$ 204.17K $ 204.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 204.17K$ 204.17K $ 204.17K Nguồn cung lưu thông 21.00B 21.00B 21.00B Tổng cung 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lucky Moon là $ 204.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LUCKYMOON là 21.00B, với tổng nguồn cung là 21000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 204.17K.