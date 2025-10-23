Thông tin giá theo USD của Louie (LOUIE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00204917 Cao nhất 24H $ 0.0022369 ATH $ 0.01063902 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.13% Biến động giá (1D) -5.71% Biến động giá (7 ngày) -18.35%

Giá thời gian thực của Louie (LOUIE) là $0.00207258. Trong 24 giờ qua, LOUIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00204917 và cao nhất là $ 0.0022369, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOUIE là $ 0.01063902, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOUIE đã biến động +0.13% trong 1 giờ qua, -5.71% trong 24 giờ và -18.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Louie (LOUIE)

Vốn hóa thị trường $ 2.07M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.07M Nguồn cung lưu thông 999.41M Tổng cung 999,411,127.274

Vốn hoá thị trường hiện tại của Louie là $ 2.07M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOUIE là 999.41M, với tổng nguồn cung là 999411127.274. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.07M.