Thông tin giá theo USD của Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 Giá thấp nhất $ 109,244$ 109,244 $ 109,244 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) là $112,644. Trong 24 giờ qua, ENZOBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ENZOBTC là $ 115,819, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 109,244.

Về hiệu suất ngắn hạn, ENZOBTC đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Vốn hóa thị trường $ 40.45M$ 40.45M $ 40.45M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.72M$ 67.72M $ 67.72M Nguồn cung lưu thông 601.20 601.20 601.20 Tổng cung 601.19726415 601.19726415 601.19726415

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lorenzo Wrapped Bitcoin là $ 40.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ENZOBTC là 601.20, với tổng nguồn cung là 601.19726415. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.72M.