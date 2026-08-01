Giá LooksRare hôm nay

Giá LooksRare (LOOKS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOOKS sang USD là $ 0 mỗi LOOKS.

LooksRare hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 208,600, với nguồn cung lưu hành 992.98M LOOKS. Trong vòng 24 giờ qua, LOOKS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7.1, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOOKS biến động +15.28% trong giờ qua và -5.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 920.11.

Thông tin thị trường LooksRare (LOOKS)

Vốn hóa thị trường $ 208.60K$ 208.60K $ 208.60K Khối lượng (24H) $ 920.11$ 920.11 $ 920.11 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 210.08K$ 210.08K $ 210.08K Nguồn cung lưu thông 992.98M 992.98M 992.98M Tổng cung 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

Vốn hoá thị trường hiện tại của LooksRare là $ 208.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 920.11. Nguồn cung lưu hành của LOOKS là 992.98M, với tổng nguồn cung là 992975247.2397453. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 210.08K.