Thông tin giá theo USD của Looks Good (SENDIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) -15.38% Biến động giá (7 ngày) -51.72% Biến động giá (7 ngày) -51.72%

Giá thời gian thực của Looks Good (SENDIT) là --. Trong 24 giờ qua, SENDIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SENDIT là $ 0.00683355, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SENDIT đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, -15.38% trong 24 giờ và -51.72% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Looks Good (SENDIT)

Vốn hóa thị trường $ 179.51K$ 179.51K $ 179.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 326.39K$ 326.39K $ 326.39K Nguồn cung lưu thông 549.98M 549.98M 549.98M Tổng cung 999,975,370.318474 999,975,370.318474 999,975,370.318474

Vốn hoá thị trường hiện tại của Looks Good là $ 179.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SENDIT là 549.98M, với tổng nguồn cung là 999975370.318474. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 326.39K.