Giá Lombard Staked BTC hôm nay

Giá Lombard Staked BTC (LBTC) theo thời gian thực hôm nay là $ 65,384, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LBTC sang USD là $ 65,384 mỗi LBTC.

Lombard Staked BTC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 670,398,389, với nguồn cung lưu hành 10.25K LBTC. Trong vòng 24 giờ qua, LBTC được giao dịch trong khoảng từ $ 64,963 (thấp) đến $ 65,488 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 125,812, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 52,119.

Về hiệu suất ngắn hạn, LBTC biến động -0.06% trong giờ qua và +2.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 608.71K.

Thông tin thị trường Lombard Staked BTC (LBTC)

Vốn hóa thị trường $ 670.40M$ 670.40M $ 670.40M Khối lượng (24H) $ 608.71K$ 608.71K $ 608.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 670.40M$ 670.40M $ 670.40M Nguồn cung lưu thông 10.25K 10.25K 10.25K Tổng cung 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lombard Staked BTC là $ 670.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 608.71K. Nguồn cung lưu hành của LBTC là 10.25K, với tổng nguồn cung là 10252.49201008. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 670.40M.