Thông tin giá theo USD của Live Ai (LAU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.03519662 Cao nhất 24H $ 0.04055128 ATH $ 1.32 Giá thấp nhất $ 0.03519662 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -11.04% Biến động giá (7 ngày) -24.58%

Giá thời gian thực của Live Ai (LAU) là $0.03600933. Trong 24 giờ qua, LAU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03519662 và cao nhất là $ 0.04055128, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LAU là $ 1.32, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03519662.

Về hiệu suất ngắn hạn, LAU đã biến động -- trong 1 giờ qua, -11.04% trong 24 giờ và -24.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Live Ai (LAU)

Vốn hóa thị trường $ 36.01K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 36.01K Nguồn cung lưu thông 1.00M Tổng cung 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Live Ai là $ 36.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LAU là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 36.01K.