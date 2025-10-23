Thông tin giá theo USD của Little Pepe (LILPEPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00046155 Cao nhất 24H $ 0.00058046 ATH $ 0.01724736 Giá thấp nhất $ 0.00000829 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) +22.05% Biến động giá (7 ngày) -15.20%

Giá thời gian thực của Little Pepe (LILPEPE) là $0.00056332. Trong 24 giờ qua, LILPEPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00046155 và cao nhất là $ 0.00058046, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LILPEPE là $ 0.01724736, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000829.

Về hiệu suất ngắn hạn, LILPEPE đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, +22.05% trong 24 giờ và -15.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Little Pepe (LILPEPE)

Vốn hóa thị trường $ 563.14K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 563.14K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Little Pepe là $ 563.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LILPEPE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 563.14K.