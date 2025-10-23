Thông tin giá theo USD của Little Buck (LITTLEBUCK)

Giá thời gian thực của Little Buck (LITTLEBUCK) là --. Trong 24 giờ qua, LITTLEBUCK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LITTLEBUCK là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LITTLEBUCK đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, +0.96% trong 24 giờ và -15.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Little Buck (LITTLEBUCK)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Little Buck là $ 15.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LITTLEBUCK là 999.65M, với tổng nguồn cung là 999654241.144243. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.09K.