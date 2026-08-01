Giá Litecoin Mascot hôm nay

Giá Litecoin Mascot (LESTER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LESTER sang USD là $ 0 mỗi LESTER.

Litecoin Mascot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 152,942, với nguồn cung lưu hành 999.71M LESTER. Trong vòng 24 giờ qua, LESTER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.15359, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LESTER biến động +0.15% trong giờ qua và +22.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.47K.

Thông tin thị trường Litecoin Mascot (LESTER)

Vốn hóa thị trường $ 152.94K$ 152.94K $ 152.94K Khối lượng (24H) $ 2.47K$ 2.47K $ 2.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 152.94K$ 152.94K $ 152.94K Nguồn cung lưu thông 999.71M 999.71M 999.71M Tổng cung 999,707,241.136351 999,707,241.136351 999,707,241.136351

Vốn hoá thị trường hiện tại của Litecoin Mascot là $ 152.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.47K. Nguồn cung lưu hành của LESTER là 999.71M, với tổng nguồn cung là 999707241.136351. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 152.94K.