Thông tin giá theo USD của LiquiHub (LIQUI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Giá thấp nhất $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -4.53% Biến động giá (7 ngày) -4.53%

Giá thời gian thực của LiquiHub (LIQUI) là $0.00905129. Trong 24 giờ qua, LIQUI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIQUI là $ 0.236031, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00856599.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIQUI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -4.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường LiquiHub (LIQUI)

Vốn hóa thị trường $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Nguồn cung lưu thông 903.50K 903.50K 903.50K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LiquiHub là $ 8.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LIQUI là 903.50K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.05K.