Giá LiquiFy Dao hôm nay

Giá LiquiFy Dao (LIQUIFY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00450229, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LIQUIFY sang USD là $ 0.00450229 mỗi LIQUIFY.

LiquiFy Dao hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,502,260, với nguồn cung lưu hành 1.00B LIQUIFY. Trong vòng 24 giờ qua, LIQUIFY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00450071 (thấp) đến $ 0.00450742 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00453624, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00450067.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIQUIFY biến động -0.01% trong giờ qua và -0.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 62.25K.

Thông tin thị trường LiquiFy Dao (LIQUIFY)

Vốn hóa thị trường $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Khối lượng (24H) $ 62.25K$ 62.25K $ 62.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LiquiFy Dao là $ 4.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 62.25K. Nguồn cung lưu hành của LIQUIFY là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.50M.