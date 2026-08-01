Giá Liquid Staked TAO hôm nay

Giá Liquid Staked TAO (XTAO) theo thời gian thực hôm nay là $ 214.77, biến động 4.87% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XTAO sang USD là $ 214.77 mỗi XTAO.

Liquid Staked TAO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 131,563, với nguồn cung lưu hành 612.59 XTAO. Trong vòng 24 giờ qua, XTAO được giao dịch trong khoảng từ $ 204.79 (thấp) đến $ 214.77 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 297.31, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 155.05.

Về hiệu suất ngắn hạn, XTAO biến động -0.00% trong giờ qua và +7.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 960.53.

Thông tin thị trường Liquid Staked TAO (XTAO)

Vốn hóa thị trường $ 131.56K$ 131.56K $ 131.56K Khối lượng (24H) $ 960.53$ 960.53 $ 960.53 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 131.56K$ 131.56K $ 131.56K Nguồn cung lưu thông 612.59 612.59 612.59 Tổng cung 612.5945645047306 612.5945645047306 612.5945645047306

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liquid Staked TAO là $ 131.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 960.53. Nguồn cung lưu hành của XTAO là 612.59, với tổng nguồn cung là 612.5945645047306. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 131.56K.