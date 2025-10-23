Thông tin giá theo USD của Liquid Staked SOL (LSSOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 180.84 $ 180.84 $ 180.84 Thấp nhất 24H $ 384.79 $ 384.79 $ 384.79 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 180.84$ 180.84 $ 180.84 Cao nhất 24H $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 ATH $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Giá thấp nhất $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 Biến động giá (1 giờ) +0.47% Biến động giá (1D) -2.93% Biến động giá (7 ngày) -6.68% Biến động giá (7 ngày) -6.68%

Giá thời gian thực của Liquid Staked SOL (LSSOL) là $184.28. Trong 24 giờ qua, LSSOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 180.84 và cao nhất là $ 384.79, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LSSOL là $ 384.79, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 176.2.

Về hiệu suất ngắn hạn, LSSOL đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, -2.93% trong 24 giờ và -6.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Liquid Staked SOL (LSSOL)

Vốn hóa thị trường $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Nguồn cung lưu thông 11.53K 11.53K 11.53K Tổng cung 11,529.192992521 11,529.192992521 11,529.192992521

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liquid Staked SOL là $ 2.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LSSOL là 11.53K, với tổng nguồn cung là 11529.192992521. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.12M.