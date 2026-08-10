Giá Liquid Staked NIBI hôm nay

Giá Liquid Staked NIBI (STNIBI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STNIBI sang USD là $ 0 mỗi STNIBI.

Liquid Staked NIBI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,502, với nguồn cung lưu hành 51.52M STNIBI. Trong vòng 24 giờ qua, STNIBI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01637183, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STNIBI biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 397.09.

Thông tin thị trường Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Vốn hóa thị trường $ 43.50K$ 43.50K $ 43.50K Khối lượng (24H) $ 397.09$ 397.09 $ 397.09 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.50K$ 43.50K $ 43.50K Nguồn cung lưu thông 51.52M 51.52M 51.52M Tổng cung 51,517,984.804652 51,517,984.804652 51,517,984.804652

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liquid Staked NIBI là $ 43.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 397.09. Nguồn cung lưu hành của STNIBI là 51.52M, với tổng nguồn cung là 51517984.804652. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.50K.