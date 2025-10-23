Thông tin giá theo USD của Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 34.62 Thấp nhất 24H $ 38.05 Cao nhất 24H ATH $ 58.94 Giá thấp nhất $ 28.4 Biến động giá (1 giờ) +0.71% Biến động giá (1D) +6.42% Biến động giá (7 ngày) +0.99%

Giá thời gian thực của Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) là $37.75. Trong 24 giờ qua, LIQUIDHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 34.62 và cao nhất là $ 38.05, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIQUIDHYPE là $ 58.94, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 28.4.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIQUIDHYPE đã biến động +0.71% trong 1 giờ qua, +6.42% trong 24 giờ và +0.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 34.50M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.50M Nguồn cung lưu thông 911.83K Tổng cung 911,828.3378944093

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liquid HYPE Yield là $ 34.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LIQUIDHYPE là 911.83K, với tổng nguồn cung là 911828.3378944093. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.50M.