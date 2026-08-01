Giá Liquid Euro hôm nay

Giá Liquid Euro (WEEUR) theo thời gian thực hôm nay là $ 1,17, biến động 0,01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WEEUR sang USD là $ 1,17 mỗi WEEUR.

Liquid Euro hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5.111.590, với nguồn cung lưu hành 4,36M WEEUR. Trong vòng 24 giờ qua, WEEUR được giao dịch trong khoảng từ $ 1,17 (thấp) đến $ 1,17 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1,17, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1,16.

Về hiệu suất ngắn hạn, WEEUR biến động +0,47% trong giờ qua và +0,23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0,00.

Thông tin thị trường Liquid Euro (WEEUR)

Vốn hóa thị trường $ 5,11M$ 5,11M $ 5,11M Khối lượng (24H) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5,11M$ 5,11M $ 5,11M Nguồn cung lưu thông 4,36M 4,36M 4,36M Tổng cung 4.361.300,104803201 4.361.300,104803201 4.361.300,104803201

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liquid Euro là $ 5,11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0,00. Nguồn cung lưu hành của WEEUR là 4,36M, với tổng nguồn cung là 4361300.104803201. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5,11M.