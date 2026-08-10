Giá Liora Nuclear Beam hôm nay

Giá Liora Nuclear Beam ($BEAM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $BEAM sang USD là $ 0 mỗi $BEAM.

Liora Nuclear Beam hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 29,703, với nguồn cung lưu hành 999.90M $BEAM. Trong vòng 24 giờ qua, $BEAM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00872357, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $BEAM biến động -0.18% trong giờ qua và +2.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Liora Nuclear Beam ($BEAM)

Vốn hóa thị trường $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,898,762.702692 999,898,762.702692 999,898,762.702692

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liora Nuclear Beam là $ 29.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $BEAM là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999898762.702692. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.70K.