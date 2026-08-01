Limocoin Swap là gì?

Limocoin Swap là một token được thiết kế để tạo điều kiện cho sự phát triển của các giải pháp thị trường thông qua các nguyên tắc của tài sản tiền điện tử. Nó được hỗ trợ bởi một cộng đồng vững mạnh đã được xây dựng trong hơn bốn năm bởi GIT S.A, một công ty con của công ty mẹ SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC.

Giá hiện tại của Limocoin Swap là bao nhiêu?

Limocoin Swap đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện biến động giá là 0.88% trong 24 giờ qua. Con số trực tiếp này phản ánh dữ liệu giao dịch thị trường theo thời gian thực được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

LMCSWAP so với thị trường tiền mã hóa toàn cầu như thế nào?

Biến động hàng ngày của nó là 0.88% có thể được so sánh với mức trung bình chung của thị trường. Nếu LMCSWAP vượt trội hơn thị trường, điều đó cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ hoặc những diễn biến tích cực riêng biệt đối với hệ sinh thái của nó.

Hiệu suất của Limocoin Swap so với các token thuộc Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem ra sao?

Trong phân khúc Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem, LMCSWAP thể hiện sức cạnh tranh nhờ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường và hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới --.

Vốn hóa thị trường của Limocoin Swap hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của ₫13186233223.882130000 đặt LMCSWAP ở vị trí #3597, cho thấy mức độ trưởng thành tương đối và niềm tin của nhà đầu tư so với các token khác.

Mức giá dao động trong 24 giờ là bao nhiêu?

Giá hôm nay dao động từ ₫ đến ₫, cung cấp bối cảnh cho các nhà giao dịch theo dõi biến động và cấu trúc thị trường.

Khối lượng giao dịch của LMCSWAP sôi động ra sao?

Limocoin Swap đã tạo ra ₫-- trong khối lượng giao dịch 24 giờ. Khối lượng cao thường tương quan với xu hướng giá mạnh hơn và thanh khoản thị trường tốt hơn.

Nguồn cung ảnh hưởng thế nào đến định giá của LMCSWAP?

Với 1176575426.402695 token đang lưu hành, mức nguồn cung giúp xác định tính khan hiếm và định giá dài hạn, đặc biệt khi so sánh với các token khác có mô hình lạm phát hoặc giảm phát.