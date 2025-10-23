Thông tin giá theo USD của LIFI (LIFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00861055 Cao nhất 24H $ 0.00899602 ATH $ 0.03303058 Giá thấp nhất $ 0.00861055 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -1.01% Biến động giá (7 ngày) -26.90%

Giá thời gian thực của LIFI (LIFI) là $0.00884084. Trong 24 giờ qua, LIFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00861055 và cao nhất là $ 0.00899602, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LIFI là $ 0.03303058, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00861055.

Về hiệu suất ngắn hạn, LIFI đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -1.01% trong 24 giờ và -26.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường LIFI (LIFI)

Vốn hóa thị trường $ 66.27K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.27K Nguồn cung lưu thông 7.50M Tổng cung 7,500,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LIFI là $ 66.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LIFI là 7.50M, với tổng nguồn cung là 7500000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 66.27K.