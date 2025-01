Leveraged eETH (XEETH) là gì

The xeETH token, also called leveraged eETH, is a decentralized, composable leveraged long eETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Ether.fi’s eETH. Hence, xeETH was born.

Nguồn tham khảo Leveraged eETH (XEETH) Website chính thức