Leveraged CVX (XCVX) là gì

f(x) splits CVX into a mix of 0-volatility “floating stablecoins” cvxUSD and high-volatility “leveraged” tokens xCVX. Users can supply CVX to mint either one. cvxUSD is a stablecoin based on CVX that allows users to earn the native staking yield from Convex Finance. Users can stake cvxUSD to stability pools to earn CVX staking yield while remaining pegged to the dollar. On the volatility side, like what f(x) did, xCVX offers up to 3x leverage on CVX with no funding costs or liquidation risk.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Leveraged CVX (XCVX) Website chính thức