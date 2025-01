Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) là gì

Lenny Face is a highly effective and well constructed meme looking to deliver global success and real world engagement and fomo. Lenny is about what true decentralized meme tokens should be. Everything is run by the community, the developer has the same rights as other investors. The contract has no owner, liquidity has no owner. Everything will be Lenny, everywhere will be Lenny. fast forward to Feb 2023....and Lenny Face was born on the eth network . We will make him go viral again

Nguồn tham khảo Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) Website chính thức