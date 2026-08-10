Giá lemonbob hôm nay

Giá lemonbob (LEMONBOB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LEMONBOB sang USD là $ 0 mỗi LEMONBOB.

lemonbob hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 64,130, với nguồn cung lưu hành 957.67M LEMONBOB. Trong vòng 24 giờ qua, LEMONBOB được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LEMONBOB biến động +0.38% trong giờ qua và -51.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường lemonbob (LEMONBOB)

Vốn hóa thị trường $ 64.13K$ 64.13K $ 64.13K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 64.13K$ 64.13K $ 64.13K Nguồn cung lưu thông 957.67M 957.67M 957.67M Tổng cung 957,666,980.70731 957,666,980.70731 957,666,980.70731

Vốn hoá thị trường hiện tại của lemonbob là $ 64.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LEMONBOB là 957.67M, với tổng nguồn cung là 957666980.70731. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 64.13K.