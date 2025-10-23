Thông tin giá theo USD của Legend of Arcadia (ARCA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01164219 $ 0.01164219 $ 0.01164219 Thấp nhất 24H $ 0.0118207 $ 0.0118207 $ 0.0118207 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01164219$ 0.01164219 $ 0.01164219 Cao nhất 24H $ 0.0118207$ 0.0118207 $ 0.0118207 ATH $ 0.089965$ 0.089965 $ 0.089965 Giá thấp nhất $ 0.0104858$ 0.0104858 $ 0.0104858 Biến động giá (1 giờ) +0.49% Biến động giá (1D) -0.18% Biến động giá (7 ngày) -1.49% Biến động giá (7 ngày) -1.49%

Giá thời gian thực của Legend of Arcadia (ARCA) là $0.01174412. Trong 24 giờ qua, ARCA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01164219 và cao nhất là $ 0.0118207, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ARCA là $ 0.089965, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0104858.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARCA đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, -0.18% trong 24 giờ và -1.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Legend of Arcadia (ARCA)

Vốn hóa thị trường $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.77M$ 11.77M $ 11.77M Nguồn cung lưu thông 277.33M 277.33M 277.33M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Legend of Arcadia là $ 3.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ARCA là 277.33M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.77M.