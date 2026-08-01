Giá Ledger Realms hôm nay

Giá Ledger Realms (LR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 19.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LR sang USD là $ 0 mỗi LR.

Ledger Realms hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 212,050, với nguồn cung lưu hành 790.61M LR. Trong vòng 24 giờ qua, LR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LR biến động -4.23% trong giờ qua và -28.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 34.36K.

Thông tin thị trường Ledger Realms (LR)

Vốn hóa thị trường $ 212.05K$ 212.05K $ 212.05K Khối lượng (24H) $ 34.36K$ 34.36K $ 34.36K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 263.80K$ 263.80K $ 263.80K Nguồn cung lưu thông 790.61M 790.61M 790.61M Tổng cung 983,550,170.813747 983,550,170.813747 983,550,170.813747

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ledger Realms là $ 212.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 34.36K. Nguồn cung lưu hành của LR là 790.61M, với tổng nguồn cung là 983550170.813747. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 263.80K.