Thông tin giá theo USD của League of Kingdoms (LOKA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0,110019 Cao nhất 24H $ 0,117496 ATH $ 5,37 Giá thấp nhất $ 0,04425999 Biến động giá (1 giờ) +1,79% Biến động giá (1D) -1,77% Biến động giá (7 ngày) -18,93%

Giá thời gian thực của League of Kingdoms (LOKA) là $0,112492. Trong 24 giờ qua, LOKA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0,110019 và cao nhất là $ 0,117496, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOKA là $ 5,37, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0,04425999.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOKA đã biến động +1,79% trong 1 giờ qua, -1,77% trong 24 giờ và -18,93% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường League of Kingdoms (LOKA)

Vốn hóa thị trường $ 5,13M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 56,25M Nguồn cung lưu thông 45,57M Tổng cung 500 000 000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của League of Kingdoms là $ 5,13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOKA là 45,57M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 56,25M.