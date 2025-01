LAWN (LAWN) là gì

LAWN is a meme based token Founded by ex TikTok/Snapchat trends expert Nick Kaufman, who has spent over a decade of his career studying memes and trends as a paid career. On 21 December, Los Angeles time, he launched a meme coin called LAWN (A take off of Lions Roaring). The image associated is also known as a meme on Reddit as polite lion, the funny looking taxidermied lion behind the meme is currently at the Shanghai Natural History museum. Look at that smile.

Nguồn tham khảo LAWN (LAWN) Website chính thức