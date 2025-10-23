Thông tin giá theo USD của Launchium (LNCHM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -4.75% Biến động giá (7 ngày) +3.32% Biến động giá (7 ngày) +3.32%

Giá thời gian thực của Launchium (LNCHM) là --. Trong 24 giờ qua, LNCHM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LNCHM là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LNCHM đã biến động -- trong 1 giờ qua, -4.75% trong 24 giờ và +3.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Launchium (LNCHM)

Vốn hóa thị trường $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K Nguồn cung lưu thông 933.95M 933.95M 933.95M Tổng cung 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

Vốn hoá thị trường hiện tại của Launchium là $ 16.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LNCHM là 933.95M, với tổng nguồn cung là 933946118.2794385. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.69K.