Thông tin giá theo USD của LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.61% Biến động giá (1D) +34.76% Biến động giá (7 ngày) -6.24% Biến động giá (7 ngày) -6.24%

Giá thời gian thực của LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) là --. Trong 24 giờ qua, VLAMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VLAMA là $ 0.00509577, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VLAMA đã biến động -0.61% trong 1 giờ qua, +34.76% trong 24 giờ và -6.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Vốn hóa thị trường $ 181.54K$ 181.54K $ 181.54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 181.54K$ 181.54K $ 181.54K Nguồn cung lưu thông 199.62M 199.62M 199.62M Tổng cung 199,616,721.21573704 199,616,721.21573704 199,616,721.21573704

Vốn hoá thị trường hiện tại của LAMA Trust Coin V2 là $ 181.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VLAMA là 199.62M, với tổng nguồn cung là 199616721.21573704. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 181.54K.