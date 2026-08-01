Giá LAIKA the Cosmodog hôm nay

Giá LAIKA the Cosmodog (LAIKA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LAIKA sang USD là $ 0 mỗi LAIKA.

LAIKA the Cosmodog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 121,372, với nguồn cung lưu hành 1.00T LAIKA. Trong vòng 24 giờ qua, LAIKA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LAIKA biến động -- trong giờ qua và +0.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường LAIKA the Cosmodog (LAIKA)

Vốn hóa thị trường $ 121.37K$ 121.37K $ 121.37K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 121.37K$ 121.37K $ 121.37K Nguồn cung lưu thông 1.00T 1.00T 1.00T Tổng cung 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LAIKA the Cosmodog là $ 121.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LAIKA là 1.00T, với tổng nguồn cung là 1000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 121.37K.